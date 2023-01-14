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صحيفة امريكية: الاعتقالات الإسرائيلية الليلية تطارد الأطفال

14 يناير 2023 . الساعة 00:24 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

نشرت صحيفة واشنطن تايمز تقريرا الجمعة تحت عنوان "الاعتقالات الإسرائيلية الليلية تطارد الأطفال والعائلات الفلسطينية"، وأشارت في مستهله إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت واستجوبت المئات من المراهقين والاطفال الفلسطينيين في عام 2022 في الضفة الغربية المحتلة، دون إصدار استدعاء قضائي أو إخطار عائلاتهم، وفقا لتقرير قادم من قبل منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية هاموكيد (HaMoked). وتراوحت التهم الموجهة إلى المعتقلين بين الوجود في دولة الاحتلال بدون تصريح وإلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة.

وتقول الصحيفة :"من جانبهم، يقول بعض الأطفال الفلسطينيين إنهم اعتقلوا للحصول على معلومات عن الجيران أو أفراد الأسرة. وقالت هموكيد إنه في الغالبية العظمى من الاعتقالات المخطط لها مسبقا من قبل الاحتلال للقُصّر في العام الماضي، تم اعتقال الأطفال من منازلهم في جوف الليل. وبعد انتزاعهم من الفراش، يتم استجواب أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاما وهم محرومون من النوم ويعتريهم الارتباك. وكثيرا ما كان يتم منع الماء والغذاء والوصول إلى المراحيض عنهم.

المصدر / وكالات
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