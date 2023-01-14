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مسؤولة بـ"فيسبوك" تنضم إلى حكومة الاحتلال الجديدة

14 يناير 2023 . الساعة 00:10 بتوقيت القدس
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جوردانا كوتلر

أعلن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية الجديدة رون ديرمر، تعيين جوردانا كوتلر، رئيسة قسم السياسات في "فيسبوك" - فرع (إسرائيل)، وكيلاً عاماً لوزارته، وفق ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية.

ودلّ تقرير السيرة الذاتية لكوتلر، بحسب ما نشره "فيسبوك"، أنها سبق أن عملت مسؤولة في سفارة دولة الاحتلال لدى واشنطن.

وبحسب التقرير، فقد شغلت كوتلر بين عامي 2009 و2013 أيضاً منصب مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، لشؤون الشتات اليهودي، وعملت بين عامي 2005 و2007 مستشارة إعلامية في الحملة الانتخابية لحزب الليكود.

وبحكم موقعها في "فيسبوك"، كانت كوتلر مسؤولة عن تحديد سياسات هذا الموقع تجاه الأراضي الفلسطينية.

وقد نظم الفلسطينيون حملات واسعة ضد "فيسبوك" بسبب محاربته المحتوى الفلسطيني، حيث كثيراً ما يسارع إلى حذف الصفحات التي تدافع عن القضية الفلسطينية.

المصدر / وكالات
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#واشنطن #الاحتلال #نتنياهو #فيسبوك #المحتوى الفلسطيني #رون ديرمر #جوردانا كوتلر

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