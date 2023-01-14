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قتيل في جريمة إطلاق نار في النقب

14 يناير 2023 . الساعة 00:07 بتوقيت القدس
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جرائم قتل متصاعدة بالداخل المحتل

قتل شخص (40 عاما)، مساء الجمعة، بجريمة إطلاق نار في قرية "وادي النعم" بمنطقة النقب بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر محلية أن الضحية أصيب بالرصاص عن طريق الخطأ، بينما كان يستقل دراجة نارية خلال تبادل إطلاق نار على خلفية نزاع بين عائلتين، ووصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يقر الأطباء وفاته.

ووفقا للمعطيات، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 5 ضحايا بالإضافة إلى قتيل اليوم.

ويشهد المجتمع العربي بالداخل المحتل تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤها مع هذه الجرائم.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل المحتل خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة, وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في رقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / وكالات
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