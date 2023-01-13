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اعتراف خطير لكلوب يصدم جماهير ليفربول

13 يناير 2023 . الساعة 23:52 بتوقيت القدس
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اعتراف خطير لكلوب يصدم جماهير ليفربول

نفى الألماني، يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، إمكانية لجوء فريقه إلى سوق الانتقالات الشتوية للتغلب على مشاكل الإصابات التي تضرب لاعبيه، مشيرًا إلى أن فريقه لا يمكنه إجراء صفقات بسبب سقف الأموال.

ويعاني الريدز من إصابة ديوغو جوتا ولويس دياز وفيرجيل فان دايك، وكذلك داروين نونيز وروبرتو فيرمينو، ومع ذلك لم يقم في سوق الانتقالات الشتوية سوى بضم الهولندي كودي غاكبو القادم من أيندهوفن مقابل 42 مليون يورو.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي عشية مباراة برايتون، اليوم الجمعة: "لماذا تعتقدون أنه قد يكون لدينا مال ولا نتعاقد مع لاعبين؟!" ثم أردف مازحًا: "قد نتعاقد مع لاعبين في لعبة الفانتازي، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث على أرض الواقع".

وأضاف: "ليس لأنه ربما لدينا مال كثير ولا نعرف كيف ننفقه، لأن الأمر ليس سهلًا للغاية، ولا يمكننا حل كل المشاكل في سوق الانتقالات".

وينزل ليفربول، يوم السبت، ضيفًا على فريق برايتون ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة؛ لكن مع ناقص مباراتين.

ويسعى الريدز لتحسين مركزه من أجل احتلال أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وهو يبتعد حاليا بفارق 7 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #ليفربول #يورغن كلوب

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