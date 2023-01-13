انطلاق بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر

أعطى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، مساء الجمعة، إشارة انطلاق بطولة كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الشان" في نسختها السابعة بملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة.

جرى ذلك خلال حفل افتتاح حضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي للعبة باتريس موتسيبي، إضافة إلى زويليلفيل، حفيد الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيسلون مانديلا.

وقال بن عبد الرحمن في كلمة له: "نرحب بجميع ضيوف الجزائر"، موضحا أن بلاده "وفرت كل الإمكانات لنجاح هذا العرس الإفريقي".

من جهته قال موتسيبي، إن الجزائر "بلد كرة القدم وبيت الأفارقة كلهم".

وأضاف أن "هذه النسخة من الشان ستكون الأفضل في تاريخ المنافسة".

يشار إلى أن هذه المنافسة ستجرى في أربع مدن هي الجزائر العاصمة ووهران (غرب) وعنابة وقسنطينة (شرق).

وأعقب إشارة الانطلاق، حفل افتتاح استمر أكثر من نصف ساعة، تخللته عروض فولكلورية عكست التاريخ والثقافة والتراث الجزائري، إضافة إلى حفل بموسيقى جزائرية وأخرى إفريقية.

وسيقص شريط المنافسة مساء الجمعة، الفريقان الجزائري والليبي في مباراة الافتتاح بملعب نيلسون مانديلا.

وتعد هذه النسخة السابعة من بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم وتشهد مشاركة 18 منتخبا للمرة الأولى منذ انطلاق المنافسة عام 2009.

وما زال الغموض يلف مشاركة المنتخب المغربي حامل اللقب بعد اشتراطه رحلة مباشرة نحو الجزائر التي أغلقت المجال الجوي أمام الطيران المغربي قبل سنة.

والخميس، أعلن رئيس الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، أن بلاده "لا تزال تنتظر ترخيص الجهات الجزائرية المنظمة لكأس إفريقيا للمحليين، للطائرة التي ستقل المنتخب انطلاقا من المغرب تجاه قسنطينة الجزائرية".

وأضاف أن المنتخب المغربي "لا يزال يستعد في العاصمة الرباط من أجل المشاركة في البطولة".

وفي سبتمبر/ أيلول 2021، قررت الجزائر غلق مجالها الجوي على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذلك تلك التي تحمل رقم تسجيل مغربي.

وجاء القرار وقتها ردا على ما اعتبرته الرئاسة الجزائرية في بيان "الممارسات العدائية من الجانب المغربي"، بالمقابل، أعلن المغرب رفضه القاطع للمبررات "الزائفة والعبثية" التي بَنت الجزائر عليها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

المصدر / الأناضول