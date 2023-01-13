3 فرق ترفض التقدم للصدارة والأمعري يحقق أول انتصاراته

غزة/ وائل الحلبي:

رفضت فرق جبل المكبر والظاهرية وشباب الخليل القفز لصدارة ترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين حتى ولو بشكل مؤقت، بعد تعثرها بنتيجة التعادل في افتتاح الجولة الـ15 التي شهدت أول فوز للأمعري في البطولة، وعاد البيرة بفوز ثمين من أمام إسلامي قلقيلية.

التعادل السلبي حرم المكبر والظاهرية من الصدارة، بعدما فرض نفسه على لقاء الفريقين الذي جمعهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليتساوى المكبر مع هلال القدس المتصدر وشباب الخليل برصيد 28 نقطة، مع تفوق الهلال عليهما بفارق الأهداف ويتبقى له مباراة في هذه الجولة، وبقي الظاهرية في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

بدوره سقط شباب الخليل في فخ التعادل الإيجابي أمام وادي النيص، بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ستاد دورا، ليكتفي شباب الخليل بالنقطة، وبقي وادي النيص في المركز الثامن برصيد 14 نقطة.

محمد نضال تمكن من التقدم لوادي النيص قبل ثلاثة دقائق على نهاية الشوط الأول، قبل أن يضطر الفريق لاكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد سميح أبو حماد (68)، لينجح شباب الخليل في اقتناص هدف التعادل عبر خواكين عبد الله (74).

الأمعري جدد آماله في البقاء بعد الفوز المثير له أمام أهلي الخليل بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد دورا، ليرفع الأمعري رصيده إلى 7 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وتوقف رصيد أهلي الخليل عند 10 نقاط في المركز التاسع.

هدف الأمعري الوحيد سجله مهاجمه المخضرم إياد أبو غرقود من ركلة جزاء (17)، وشهد اللقاء طرد محمد زغير لاعب الأهلي (86).

وعاد البيرة بفوز ثمين على إسلامي قلقيلية بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الجامعة الأمريكية، ليتقدم البيرة للمركز السابع برصيد 16 نقطة، ولم يتغير حال الإسلامي بالخسارة التي جمدت رصيده عند نقطة وحيدة في المركز الثاني عشر والأخير.

سجل أهداف البيرة كلا من نور الدين خليل (33) ووجدي نزيه (38) ويزن أبو بكر (43) وحسين جوهر (90)، وسجل هدف الإسلامي مؤيد طومار (90+3).