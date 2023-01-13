خليجي 25.. البحرين وقطر تتأهلان إلى نصف النهائي

تأهل منتخبا البحرين وقطر إلى نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم "البصرة 25"، الجمعة، بعد تعادلهما مع الكويت والإمارات تواليا بالنتيجة ذتها بهدف لهدف، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل هدف البحرين بطلة النسخة الماضية المهاجم مهدي الحمدان في الدقيقة 26، ثم أدرك الكويتيون التعادل مع حلول الدقيقة 45 عن طريق شبيب الخالدي.

وحجز المنتخب القطري بطاقة العبور الثانية إلى الدور ذاته بتعادله أيضا مع نظيره الإماراتي بهدف لهدف، حيث تقدم "الأبيض" أولا عبر فابيو ليما من علامة الجزاء في الدقيقة 77، قبل أن يتمكن تميم العبد الله من إحراز التعادل "للعنابي" عند الدقيقة 88.

واحتل المنتخب البحريني صدارة الترتيب بـ 7 نقاط، يليه القطري بـ 4 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على منتخب الكويت الذي جاء ثالثا بالرصيد نفسه، وأخيرا يأتي "الأبيض" الإماراتي بنقطة فقط.

وستلعب البحرين في الدور القادم مع عمان، وقطر مع العراق الأحد المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين