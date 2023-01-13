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الكشف عن جرائم اغتصاب واستغلال لمهاجرات أوكرانيات في (إسرائيل)

13 يناير 2023 . الساعة 20:09 بتوقيت القدس
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قالت "إينا لازاربا" مراسلة موقع "زمن إسرائيل"، إن "47 ألف أوكرانية وصلن كيان الاحتلال منذ الحرب الروسية الأوكرانية، ولم يحصلن على جنسيتها بعد، وما زال 15 ألفا فقط في الكيان، رغم تعرضهن للاغتصاب والتحرش الجنسي، والاستغلال في مكان العمل، وإساءات أخرى، وإن العديد منهن انتهت حياتهن بالانتحار، بعد أن تُركن في دائرة العنف والفقر الذي يؤدي لتعميق الصدمة، وفي نفس الوقت، يظل الجناة أحرارًا في ارتكاب جرائم أخرى".

وأضافت في تقرير لها بأن "اللاجئات الأوكرانيات فضلًا عما يتعرضن له من الاغتصاب، فإنهن يواجهن تعليقات وقحة، وتلميحات جنسية صريحة، ويصدمن، ويشعرن بالعجز، والخوف على أنفسهن".

 ورغم صعوبة العثور على إحصاءات عن الجرائم ضدهن، فإن مركز مساعدتهن في (تل أبيب) كشف عن عشرات حوادث الاغتصاب والتحرش الجنسي، رغم أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير، لأن معظمهن لا يبلغن الشرطة عما يتعرضن له، وفق التقرير.

ونقل التقرير عن محامية الهجرة "ليورا تورليفسكي" التي تتعامل مع النساء الأجنبيات، قولها إن اللاجئات "في ضائقة مالية، ولأنهن أجنبيات في الأراضي المحتلة، فلا يحق لهن الحصول على مساعدة قانونية مجانية، وبالتالي يتعين عليهن دفع آلاف الشواقل للمحامين، وفي بعض الحالات يؤدي وضعهن الاقتصادي الصعب إلى نتيجة مأساوية، حيث تعانين من اضطراب شديد بعد الصدمة".

المصدر / موقع عربي 21
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