الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فلسطينيًا من القدس المحتلة على هدم منزله ذاتيًا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفاد المواطن حربي الرجبي أن قوات الاحتلال في القدس داهمت منزله، وأجبرته على هدم منزله ذاتيا فورا.

وأشار الرجبي إلى أن مساحة المنزل المهدوم تبلغ 100 متر مربع، يأويه مع أطفاله السبعة.

شاهد| قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الفلسطيني حربي الرجبي على هدم منزله في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة. pic.twitter.com/XyT15HB3QP — فلسطين أون لايـن (@F24online) January 13, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين