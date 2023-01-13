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الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا

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بالفيديو الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله ذاتيًا

13 يناير 2023 . الساعة 18:36 بتوقيت القدس
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أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فلسطينيًا من القدس المحتلة على هدم منزله ذاتيًا في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وأفاد المواطن حربي الرجبي أن قوات الاحتلال في القدس داهمت منزله، وأجبرته على هدم منزله ذاتيا فورا.

وأشار الرجبي إلى أن مساحة المنزل المهدوم تبلغ  100 متر مربع، يأويه مع أطفاله السبعة. 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #هدم منزل #الاحتلال الإسرائيلي

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