اتحاد خانيونس يحسم الديربي برباعية والشجاعية يواصل انتصاراته

غزة/ وائل الحلبي:

عزز اتحاد الشجاعية حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الممتاز بفوزه الثمين على خدمات النصيرات، وتمكن اتحاد خانيونس من تحقيق فوز كاسح على جاره الشباب في افتتاح الجولة ال15، وعزز أهلي غزة صدارته لدوري الأولى بفوزه على الأقصى.

خدمات النصيرات (1-4) اتحاد الشجاعية

واصل اتحاد الشجاعية انتصاراته بفوز جديد على خدمات النصيرات (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدرة في افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الشجاعية عند 30 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي خدمات النصيرات في المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط.

سجل أهداف الشجاعية، علاء عطية (18+ 55)، عمر العرعير (58 + 80)، فيما سجل هدف النصيرات، خالد النجار (51).

اتحاد خانيونس (4-1) شباب خانيونس

حسم اتحاد خانيونس ديربي المدينة بالفوز على جاره الشباب (4-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

الفوز رفع رصيد البرتقالي عند 23 نقطة في المركز الرابع مؤقتا، فيما تجمد رصيد شباب خانيونس عند 16 نقطة في المركز الثامن.

سجل أهداف اتحاد خانيونس، يوسف لولو (12+ 93)، عمران أبو بلال (45)، فيما سجل هدف شباب خانيونس، معتز أبو سل (43)، علما أن زميله اسلام أبو عبيدة طُرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 83.

دوري الدرجة الأولى

تعمق الأهلي في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بفوز جديد على الأقصى (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

سجل هدفي الأهلي، أحمد حسنين (39)، محمد صالح (57)، ليرفع الفائز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد الأقصى عند 7 نقاط.

دوري الدرجة الثانية

حقق القادسية الفوز على اتحاد دير البلح (2-1)، ليرفع الفائز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن، فيما بقي الخاسر في المركز الأول برصيد 25 نقطة.

دوري الدرجة الثالثة

وفرض التعادل الإيجابي (2-2) نفسه على مواجهة فلسطين والسلام، وهي نفس نتيجة مواجهة اتحاد جباليا وشباب الزيتون.

وحقق الجزيرة الفوز على المشتل (1-0)، فيما انتصر المصدر على الشوكة(3-1).

المصدر / فلسطين أون لاين