غوندوغان يحرج زملائه قبل ديربي مانشستر

انتقد الألماني إلكاي غوندوغان، متوسط ميدان فريق مانشستر سيتي، زملاءه في السكاي بلو، مُشيرًا إلى أنّ افتقاد الرغبة والجوع لتحقيق الانتصارات تَسبَّب في إقصاء الفريق من كأس رابطة المُحترفين الإنجليزية.

وكان مانشستر سيتي قد ودع بطولة كأس الرابطة، يوم الأربعاء 11 يناير/ كانون الثاني، وذلك بعد خسارته أمام ساوثهامبتون بهدفين دون رد، في مفاجأة غير متوقعة، ليتوقف مشواره في البطولة عند الدور ربع النهائي.

وقال غوندوغان في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "في الأسبوعين الماضيين، شعرت أن شيئًا ما كان مفقودًا، هناك شيء ما ليس على ما يُرام".

وأوضح: "مع الجودة التي نمتلكها ولاعبينا الرائعين، علينا دائمًا الفوز بالمباريات، في الوقت الحالي يبدو أنّ هناك شيئًا مفقودًا، لا يوجد جوع أو رغبة لتحقيق الفوز، وأداؤنا تأثر بذلك، ربما الأمر لم يكن كما كان في السنوات الأخيرة".

وأضاف النجم الألماني: "نأمل أن تكون الخسارة أمام ساوثهامبتون بمثابة جرس للاستيقاظ والعودة لفعل ما هو مناسب دائمًا"، وتابع: "نحن بحاجة للعمل بجد مرة أخرى، وأن نكون متواضعين، لأن الأمور لن تأتي إلينا تلقائيًا، علينا أن نكون أكثر تركيزًا من الآن فصاعدًا".

المصدر / وكالات