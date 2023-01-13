قرعة كأس العالم للأندية 2023.. ديربي عربي وريال مدريد في طريق الأهلي

أسفرت قرعة كأس العالم للأندية المغرب 2022، عن مواجهة عربية مرتقبة بين الوداد المغربي والهلال السعودي، وذلك في حفل القرعة التي سحبت اليوم في أكاديمية محمد السادس لكرة القدم بمدينة سلا في مدينة الرباط.

وسيشارك في البطولة التي تُقام بمدينتي الرباط وطنجة خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير سبعة أندية من كل الاتحادات القارية، يتقدمهم نادي ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا، إضافةً إلى الثلاثي العربي، الوداد المغرب بطل دوري أبطال أفريقيا، وممثل البلد المضيف.

ويشارك الأهلي المصري، بصفته وصيفا لدوري أبطال أفريقيا 2022، والهلال السعودي الذي اختير لتمثيل قارة آسيا، لكونه آخر بطل لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، حيث لم تستكمل بعد منافسات نسخة العام 2022.

وتفتتح بطولة كأس العالم للأندية بمباراة الدور الأول (رقم 1)، ويلتقي فيها الأهلي المصري وونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، في الأول من شهر فبراير القادم.

وبحسب عملية القرعة فإن الفائز من المباراة رقم 1 (الأهلي أو أوكلاند) سيواجه في الدور الثاني سياتل ساوندرز في المباراة (رقم 2)، فيما سيتعيّن على الوداد المغربي مواجهة الهلال السعودي في المباراة (رقم 3).

وسيتأهل الفائزان في مباراتي الدور الثاني إلى الدور نصف النهائي، حيث سيواجه فريق فلامينغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس 2022، الفريق الفائز من المباراة (رقم 3) والتي يلتقي فيها الوداد مع الهلال.

أما ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، فسيكون على موعد مع الفائز من المباراة رقم (2) التي تجمع الأهلي/ أوكلاند مع سياتل ساوندرز.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي، آخر المتوجين بلقب كأس العالم للأندية 2021، فيما يُعد ريال مدريد الإسباني الأكثر تتويجا بإحرازه 4 ألقاب، متقدما على غريمه التقليدي برشلونة الإسباني الذي يأتي بعده بـ3 ألقاب.

ويأتي بعدهما كل من بايرن ميونيخ الألماني وكورينثيانز البرازيلي بلقبَين لكل منهما، مقابل لقب لكل من فرق ليفربول ومانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزية، وميلان وإنتر ميلانو الإيطاليين وساو باولو وإنترناسيونال البرازيليين.

المصدر / وكالات