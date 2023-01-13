مصيبة تضرب تشيلسي في أول مباراة لجواو فيليكس

يغيب اللاعب البرتغالي جواو فيليكس عن مباريات فريقه تشيلسي الثلاث المقبلة بعد تعرضه للطرد المباشر الخميس خلال مواجهة فولهام في مباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الأولى للاعب مع الفريق الإنجليزي الذي انضم له معارًا من أتلتيكو مدريد.

وخسر فريق تشيلسي أمام فريق فولهام بنتيجة هدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي 2022-23، أقيمت على ملعب كرافين كوتاج.

وتعرض فيليكس للطرد في الدقيقة (58) بعد تدخل عنيف ضد لاعب فولهام كيني تيتي، ليخسر تشيلسي خدماته في فترة كان يحتاجه خلالها، من أجل الاقتراب من مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر في البريمييرليغ.

ورغم طرده، دافع غراهام بوتر مدرب تشيلسي عن فيليكس الذي كان الأفضل في اللقاء، قائلًا: "كانت لحظة فقد فيها السيطرة، إنه أمر يمكن أن يحدث مع سرعة البريمييرليغ، لم يرغب في إيذاء أحد، إنها لحظات للتعلم، جواو شاب ولم تكن نيته سيئة، ومع ذلك أتفهم سبب حصوله على بطاقة حمراء، كانت ساقه مرفوعة، وكان على الحكم أن يتخذ قرارًا".

المصدر / وكالات