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عكرمة صبري: جيب على المسلمين كافة إدراك الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى

13 يناير 2023 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك

أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن الأخطار محدقة بالأقصى بالاقتحامات والتهديد من الجماعات المتطرفة والمدعومة من حكومة الاحتلال.

وقال الشيخ عكرمة، خلال خطبة الجمعة، إن المخططات التهويدية مبيتة للتنفيذ بسياسة خطوة بخطوة، ومرحلة وبمرحلة، داعياً المسلمين في كل أنحاء العالم لإدراك الأخطار المحدقة بالمسجد الأقصى المبارك.

وشدد خطيب الأقصى على أنه لا تفاوض ولا تنازل عن ذرة تراب من المسجد الأقصى لأنه جزء من عقيدتنا وايماننا،  وهو الرابط بين ملياري مسلم في العالم بفلسطين.

 واستنكر الشيخ صبري منع سلطات الاحتلال من عقد اجتماع لأولياء أمور الطلاب في القدس، مؤكداً على حق المقدسيين الشرعي والقانوني والدولي في تطبيق المناهج التي تناسبهم.

وندد خطيب الأقصى باعتداءات سلطات الاحتلال على مقابر المسلمين في فلسطين بشكل عام، وفي القدس بشكل خاص بما في ذلك مقبرة مأمن الله وباب الرحمة.

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#المسلمون #عكرمة صبري #المسجد الأقصى المبارك

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