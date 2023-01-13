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بالصور 70 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

13 يناير 2023 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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أدى عشرات الآلاف، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبوابه، ومداخل البلدة القديمة من القدس المحتلة.

 

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، أن نحو 70 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع القدس ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله.

 

وكان آلاف المصلين من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48، أدو صلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى المبارك، نصرة للمقدسات، ورفضا لسياسات الاحتلال التهويدية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#رابطة برلمانيون لأجل القدس #عملية محطة الحافلات في القدس

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