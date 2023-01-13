تفاصيل مقتل "خمسيني" بجريمة إطلاق نار في الرملة المحتلة

قُتل علي الجاروشي، في الخمسينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار وقعت الليلة الماضية بحي الجواريش في مدينة الرملة، داخل أراضي عام 1948.

وأقر الأطباء وفاة الجاروشي بعد أن وصل إلى المستشفى وهو بحالة حرجة، وفشلت كل المحاولات لإنقاذ حياته.

وجريمة القتل هذه هي الرابعة التي تُسجل في المجتمع العربي داخل أراضي عام 1948 منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، إذ قُتل بالإضافة إلى الجاروشي، كل من أشرف مشعل بالقرب من دوار "البيغ" في مدينة الناصرة، ومهران أبو سيف (39 عاما) في مدينة يافا، وشربل عاطف عزام (42 عاما) في قرية عبلين.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة "الأمن" الإسرائيلية مع منظمات الإجرام.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وفي عام 2021 تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي، برقم قياسي غير مسبوق.

المصدر / فلسطين أون لاين