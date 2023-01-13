"من الطرد إلى الحكم الذاتي".. كتاب يبحث "النموذج المشوه" للحُكم الفلسطيني

صدر حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، كتاب جديد بعنوان "من الطرد إلى الحكم الذاتي: المسعى الصهيوني لوأد فلسطين".

والكتاب للدكتور علي الجرباوي، الأكاديمي والوزير الفلسطيني السابق، ويقع في 560 صفحة من القطع الكبير.

ومما جاء في تقديم المؤلف لهذا الكتاب، أن "الانتصار الذي حققته (إسرائيل) في حرب 1967 أوقع المشروع الصهيوني في معضلة. فمع أنها استطاعت خلالها احتلال بقية فلسطين، إلا إن السرعة التي انتهت بها هذه الحرب، لم تمنحها المجال، كما حدث في حرب 1948، لتفريغ الأرض المحتلة حديثًا من أغلبية أهلها الفلسطينيين".

وأضاف: "بعد الحرب، انهمكت (إسرائيل) في البحث عن مواءمة مناسبة تمكنها من الاستمرار في الاحتفاظ بالأرض، ولكن مع وقاية مستقبلها من تبعات تزايد وجود الفلسطينيين في فلسطين. وقد وجدت ضالتها باعتماد نموذج مشوّه من الحكم الذاتي، هو الحكم الذاتي خارج نطاق السيادة، لتحشر المصير الفلسطيني فيه".

وأوضح أن "النموذج المشوه" أتاح لسلطات الاحتلال الاستيلاء على القدس والضفة وحال دون قيام دولة فلسطينية، ومكنها من الاستعاضة عن تنفيذ "ترانسفير فيزيائي" للفلسطينيين، أصبح متعذرًا، بالقيام بـ "ترانسفير قانوني" لهم، أقصاهم عنها، حتى وهي مستمرة في احتلالها لهم".

ويبحث الكتاب في حيثيات النموذج المشوه للحكم الذاتي الفلسطيني، وفي الكيفية التي أوصلت سلطات الاحتلال إلى اعتماده، وفي المسار الذي اتبعته حتى توصلت إلى اتفاق مع منظمة التحرير الفلسطينية لتنفيذه.

المصدر / فلسطين أون لاين