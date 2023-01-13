ثنائي عربي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الأفضل لعام 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة مكونة من 14 لاعبا مرشحا، للفوز بجائزة "الأفضل" للعام 2022.

وجاء في القائمة كل من جوليان ألفاريز، جود بيلينجهام، كريم بنزيما، كيفين دي بروين، إيرلينغ هالاند، روبرت ليفاندوفسكي، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، لوكا مودريتش، نيمار، فينيسيوس جونيور.

كما شهدت القائمة تواجد الثنائي العربي، محمد صلاح وأشرف حكيمي.

وتُمنح الجائزة لأفضل لاعب كرة قدم في العام 2022.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة محصورة بين كريم بنزيما (صاحب الكرة الذهبية الأخيرة، بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا) وليونيل ميسي (بطل كأس العالم وأفضل لاعب في البطولة).

وتبدأ اليوم الخميس 12 يناير/ كانون الثاني مرحلة التصويت النهائية، قبل الحفل الذي سيقام في 27 فبراير/ شباط المقبل.



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المصدر / وكالات