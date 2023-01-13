تحديد موعد بطولة كأس السوبر في غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف اتحاد كرة الطائرة النقاب، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر بين الصداقة بطل الدوري والكأس، وخدمات جباليا وصيف البطولتين، وذلك قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2022.



وحدد لجنة المسابقات التابعة للاتحاد، يوم 31 من يناير الجاري، موعداً لإقامة اللقاء على صالة الشهيد سعد صايل بمدينة غزة.



ويعقد اتحاد كرة الطائرة، اجتماعاً غداً مع أندية دوري الاحتراف الجزئي في غزة، وذلك عند الساعة السادسة مساءً بمقر نادي خدمات جباليا، لوضع اللمسات الأخيرة قبل انطلاقة المسابقات المحلية.

وأكد الاتحاد على أهمية حضور ثلاثة أشخاص لكل نادٍ يتكون (رئيس للنادي ومشرف اللعبة وكابتن الفريق).

ويضم دوري الاحتراف الجزئي "6" أندية وهي نادى الصداقة، خدمات جباليا، شباب جباليا، نماء الرياضي، اتحاد الشرطة، ونادي الكرامة.