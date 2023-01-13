فظيع .. جندي روسي يقتل جنديين أوكرانيين رفضا تسليم سلاحهما

أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جندي روسي يقتل جنديين أوكرانيين في سوليدار شرقي البلاد.

ويأتي هذا الفعل بعدما أظهر الفيديو رفض الجنديين المتحصنين في مربطهما الاستسلام وتسليم سلاحهما.

وتدور معارك ضارية بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي الذي بات يسيطر على أجزاء كبيرة من مدينة سوليدار الاستراتيجية.

مشاهد قد لا تناسب البعض:



جنود أوكرانيون رفضوا الإستسلام وإلقاء أسلحتهم، فما كان من الجندي الروسي إلى أن أطلق عليهم النار⚡️. pic.twitter.com/RyQ2VRHRwS — أحداث سياسية (@rzc_o8) January 11, 2023

المصدر / وكالات