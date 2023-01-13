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بالفيديو فظيع .. جندي روسي يقتل جنديين أوكرانيين رفضا تسليم سلاحهما

13 يناير 2023 . الساعة 00:36 بتوقيت القدس
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فظيع .. جندي روسي يقتل جنديين أوكرانيين رفضا تسليم سلاحهما

أظهر مقطع فيديو انتشر بشكل سريع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، جندي روسي يقتل جنديين أوكرانيين في سوليدار شرقي البلاد.

ويأتي هذا الفعل بعدما أظهر الفيديو رفض الجنديين المتحصنين في مربطهما الاستسلام وتسليم سلاحهما.

وتدور معارك ضارية بين الجيش الأوكراني والجيش الروسي الذي بات يسيطر على أجزاء كبيرة من مدينة سوليدار الاستراتيجية.

 

المصدر / وكالات
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