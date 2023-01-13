الاحتلال يعتقل لاعب كرة قدم

غزة / مؤمن الكحلوت:

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني فراس أبو عياش لاعب فريق كرة القدم بنادي شباب بيت أمر، خلال مداهمتها للبلدة أول من أمس.

وأُعتقل أبو عياش "27" عاماً، إلى جانب مجموعة من شباب بيت أمر، قضاء مدينة الخليل المحتلة، ولم تُشفع له البطاقة الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وما زال أبو عياش محتجزاً لدى قوات الاحتلال، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه اليوم أمام إسلامي صور باهر، ضمن مباريات الأسبوع 13 من دوري الاحتراف الجزئي.

ويلعب أبو عياش في مركز الجناح الأيمن، ويعمل كذلك مدرباً للفئات العمرية بالنادي ضمن مؤسسات خطوات.

وتعتقل قوات الاحتلال عدد كبير من اللاعبين والرياضيين بالضفة الغربية، وتحكم على بعضهم أحكام عالية، دون تدخل من اللجنة الأولمبية الدولية، أو الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".