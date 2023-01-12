طواقم حكام مباريات الجمعة في دوري غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مُطلعة النقاب عن طواقم حُكام مباريات يوم الجمعة، في افتتاح الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري بدرجتيه الممتازة والأولى.

وكلفت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم الحكم عاهد المصري بإدارة مباراة الديربي بين شباب واتحاد خانيونس، على أن يُساعده الحكمين محمد السدودي وفادي السمهوري، وحازم الصوفي حكماً رابعاً.

وأسندت اللجنة إدارة مباراة خدمات النصيرات واتحاد الشجاعية للحكم خالد أبو الخير، ويُساعده على الخطوط الحكمين محمد الغول وأحمد شبير، ومحمد النبريص رابعاً.

وسيُدير الحكم فايز عمران مباراة الأهلي والأقصى في دوري الدرجة الأولى، على أن يُساعده الحكمين خالد بدير وعدنان حنيدق، ومحمود أبو مصطفى حكماً رابعاً.