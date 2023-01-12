جيش الاحتلال يتخذ إجراءات تأديبية ضد قائد وضباط لواء "جفعاتي"

اتخذ قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي "اليعازر توليدانو" اليوم الخميس، إجراءات تأديبية ضد قادة كبار في الجيش من بينهم قائد لواء جفعاتي على خلفية سرقة ذخيرة من قاعدة "سديه تايمان" التابعة للواء في النقب مؤخرًا.

وذكر موقع عبري، أن إجراءات توليدانو جاءت عقب نتائج لجنة الخبراء حول سرقة الذخيرة من القاعدة، حيث في 19 أكتوبر 2022، سُرقت ذخيرة منها وقرر تشكيل لجنة تحقيق من شرطة الاحتلال العسكرية وجهاز الشاباك وبالتعاون مع جيش الاحتلال، وعلى إثرها تم اعتقال المشتبه بهم في السرقة وتقديم لوائح اتهام ضدهم من قبل مكتب المدعي العام في منطقة الجنوب.

وأشارت اللجنة، وفق الموقع العبري، إلى عدد من الأخطاء والفجوات بين المسؤولين في القاعدة العسكرية الذين تصرفوا بشكل غير مهني ولم يؤدوا مسؤولياتهم، مما سمح بسرقة الذخيرة.

ومن بين الأخطاء عدم معرفة المسؤولين بالقنوات الإدارية ذات الصلة، والفجوة في التداخل بين المسؤولين، والفشل في ممارسة المهام الدفاعية المختلفة، والفشل في الوفاء بمسؤوليات العديد من المسؤولين حتى اكتشاف الخرق، وأكثر من ذلك.

وعقب لجنة التحقيق تقرر تقديم قائد لواء جفعاتي في جيش الاحتلال "إلياد معطي" إلى إجراءات تأديبية أمام قائد القيادة الجنوبية إثر مسؤوليته العامة عما حدث في اللواء وحكم عليه بالإنذار.

كما تم تقديم قائد القاعدة وهو ضابط برتبة رائد إلى إجراءات تأديبية بسبب إهماله في أداء مهامه وحكم عليه بالسجن خمسة أيام.

وأقيل الضابط الأمني ​​في القاعدة وهو ضابط برتبة ملازم من منصبه نتيجة عدم قيامه بمسؤولياته.

كما قُدِّم قائد قسم الحراسة يوم الواقعة الضابط برتبة ملازم إلى إجراءات تأديبية بسبب إهماله في أداء مهامه، وحكم عليه بالسجن 18 يوما.

وقُدِّم قائد قسم الحراسة يوم اكتشاف عملية الاقتحام والسرقة الضابط برتبة ملازم إلى إجراءات تأديبية إثر إهماله في أداء مهامه وحكم عليه بالسجن 35 يومًا.

كما تم تقديم الحارس في القاعدة وهو جندي برتبة رقيب لإجراءات تأديبية بسبب إهماله في أداء مهامه وحكم عليه بالسجن لمدة 28 يوما مع وقف التنفيذ.

المصدر / فلسطين أون لاين