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الدولار يواصل النزول أمام الشيكل
12 يناير 2023 . الساعة 23:23 بتوقيت القدس
عاود الدولار النزول أمام الشيكل مساء اليوم 3.42 بعدما توقف ظهر اليوم عند 3.45
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار العملات
#الدولار
#الشيكل
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