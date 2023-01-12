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الدولار يواصل النزول أمام الشيكل

12 يناير 2023 . الساعة 23:23 بتوقيت القدس
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عاود الدولار النزول أمام الشيكل مساء اليوم 3.42 بعدما توقف ظهر اليوم عند 3.45

الدولار ينزل.JPG
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسعار العملات #الدولار #الشيكل

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