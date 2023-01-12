حماس تنعى شهيدي قباطية وتحمّل الاحتلال مسؤولية جرائمه

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيدين حبيب محمد عبد الرحمن كميل (25 عامًا) وعبد الهادي فخري يوسف نزال (18 عامًا) اللذين ارتقيا بنيران قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، مساء اليوم الخميس.

وحملت الحركة في بيان صحفي، الاحتلال كامل المسؤولية عن جرائمه وانتهاكاته المتواصلة، مؤكدة أنّ دماء شهدائنا لن تذهب هدراً، وأن كل محاولات إرهاب شعبنا وشبابنا الثائر ستبوء بالفشل.

وقالت: "نحيي مقاومينا البواسل وشبابنا الثائر، وأهلنا الصامدين في عموم فلسطين، والمرابطين في القدس والمسجد الأقصى المبارك، الذي سيبقى إسلامياً خالصاً رغم أنف المحتلين".

المصدر / فلسطين أون لاين