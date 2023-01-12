شخصيات أردنية تطالب حكومة بلادها بـمواقف أقوى تجاه الغطرسة الصهيونية

دعت شخصيات أردنية، اليوم الخميس، حكومة بلادهم إلى مزيد من المواقف القوية والمؤثرة في وجه الغطرسة الصهيونية، التي تستهدف القضية الفلسطينية والوجود الأردني.

جاءت الدعوة في بيان أصدرته مجموعة من الشخصيات الأردنية، تعليقاً على المواقف المسيئة للأردن من قبل "اليمين الصهيوني المتطرف في الحكومة الإسرائيلية الجديدة"

وأكد موقعو البيان أن أمن الأردن واستقراره أولوية ومصلحة وطنية عليا، لا مجال للتهاون بشأنها، والأردنيون هم صف واحد للتصدي لكافة الأخطار المحدقة.

وشدد البيان على أن الأردن ليس حلقة ضعيفة لتمرير مؤامرات تصفية القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن "الأردنيين موحّدون في رفض هذه المؤامرات والتصدي لها، سواء جاءت تحت عنوان الفدرالية، أم الكونفدرالية، أم التكامل الاقتصادي والإقليمي، أم أية مسميات أخرى".

وأوضح أن الأردن يملك أوراقا سياسية وقانونية واستراتيجية كثيرة، تمكنه من التصدي لمثل هذه المشاريع.

يشار إلى أن الشارع الأردني شهد حالة من الغضب نتيجة اقتحام وزير أمن الاحتلال الجديد إيتمار بن غفير لباحات الأقصى مؤخراً، فيما توعد الأخير بإعادة اقتحامه المسجد مرةً أخرى دون تحديد موعدٍ لذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين