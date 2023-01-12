الخامس منذ أمس.. شهيدٌ ثانٍ في قباطية متأثرًا بإصابته الحرجة

استُشهد الشاب عبد الهادي نزال (18 عامًا) متأثراً بإصابته الحرجة التي أصيب بها مساء اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان مقتضب عن استشهاد الشاب عبد الهادي نزال متأثراً بإصابته الحرجة في صدره ورقبته.

وقبل ساعات قليلة، أعلنت الوزارة عن استشهاد الشاب حبيب محمد كميل (25 عاما) من جرّاء إصابته الحرجة في رأسه، وإصابة 4 آخرين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة إلى خمسة شهداء، وهم حبيب كميل (25 عامًا) من قباطية، وسمير أصلان (41 عامًا) من مخيم قلنديا بالقدس، وأحمد أبو جنيد (21 عامًا) من مخيم بلاطة بنابلس، وسند سمامرة (18 عامًا) من بلدة السموع بالخليل.

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وأفادت وزارة الصحة، أن حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري ارتفعت إلى تسعة شهداء بينهم ثلاثة أطفال.

واندلعت اشتباكات مسلّحة بعد عصر اليوم في قباطية إثر اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال البلدة ومحاصرة منزل سكني، اعتقلت منه الشاب محمد علي كميل (24 عاما).

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس وكتائب شهداء الأقصى في بيانات منفصلة عن تصدي عناصرها للقوات المتوغلّة بالرصاص الحي والقنابل المحلية.

المصدر / فلسطين أون لاين