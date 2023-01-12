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أبو عرة: ارتقاء الشهداء يثبت بسالة شعبنا في التصدي لإجرام الاحتلال

12 يناير 2023 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة حماس مصطفى أبو عرة أن استمرار إجرام الاحتلال بحق أبناء شعبنا يثبت هوية حكومته المتطرفة التي تستبيح الدم الفلسطيني ليل نهار.

وقال أبو عرة في تصريح صحفي، تعقيباً على جرائم الاحتلال الدامية في الضفة الغربية، "إن ارتقاء الشهداء وشلال الدم الفلسطيني مستمر، فلا يكاد يخلو يوم من ارتقاء شهيد أو أكثر خلال عمليات الاجتياح الإسرائيلي للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية".

وأشاد بتصدي المقاومين لقوات الاحتلال خلال اقتحاماتها اليومية للمدن والقرى بالضفة والقدس.

وأضاف: "يأتي هذا التصدي في ظل غياب لدور الأجهزة الأمنية الفلسطينية في القيام بواجبها بحماية أبناء الشعب ومقاومته".

وأردف: "بل بالعكس تقوم بملاحقة المقاومين وتعتقلهم وتعذّبهم، بل تعتدي على أهاليهم الذين يطالبون بالإفراج عنهم كما حصل اليومين الماضيين في مدينة نابلس".

وارتقى أربعة شهداء في الضفة الغربية برصاص قوات الاحتلال خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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والشهداء، حبيب محمد كميل (25 عامًا) من بلدية قباطية بجنين، وسمير عوني أصلان (41 عاماً) من مخيم قلنديا بالقدس، وأحمد عامر أبو جنيد (21 عامًا) من مخيم بلاطة بنابلس، وسند محمد سمامرة (18 عاماً) من بلدة السموع بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #الضفة الغربية #مصطفى أبو عرة

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