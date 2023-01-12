تعرف على مباريات الجمعة في الدوري بغزة

غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق يوم غد الجمعة منافسات الجولة الـ15 من دوري الدرجتين الممتازة والأولى، بالإضافة لاستمرار مباريات دوري الدرجتين الثانية والثالثة.

ستكون الأنظار مصوبة على مباراتي الدوري الممتاز، حيث يلتقي الجارين شباب واتحاد خانيونس في ديربي مثير يجمع الفريقين على ملعب خانيونس البلدي "ستاد ناصر".

وعلى ملعب الدرة يحل الشجاعية ضيفا ثقيلا على خدمات النصيرات وعينه على العودة بالنقاط الثلاث، من أجل تعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، في الوقت الذي يحتاج فيه أصحاب الأرض للفوز للهرب من منطقة الخطر.

وعلى صعيد منافسات الدرجة الأولى يقام لقاء وحيد يجمع الأهلي متصدر الترتيب وضيفه الأقصى على ملعب اليرموك.

وفي منافسات الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب يستقبل القادسية ضيفه اتحاد دير البلح صاحب المركز الأول في المجموعة.

وفي إطار الجولة الخامسة من دوري الدرجة الثالثة تقام أربعة مباريات، ويلتقي السلام وفلسطين على ملعب بيت حانون، فيما يجتمع شباب الزيتون واتحاد جباليا في مباراة ثانية على ملعب بيت لاهيا، ويلاقي المشتل نظيره الجزيرة على ملعب فلسطين، فيما يلتقي المصدر والشوكة على ملعب المدينة الرياضية في إطار منافسات مجموعة الوسطى والجنوب.