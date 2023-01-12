الدعليس: 6 أولويات حكومية لمواجهة التحدّيات في غزة

قال رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، إن حكومته وضعت ست أولويات للتدخّل العاجل لمواجهة الصعوبات البالغة التي واجهتهم منذ تسلّمه رئاسة اللجنة الحكومية.

وأوضح الدعليس خلال لقاء عبر فضائية الأقصى مساء اليوم الخميس، أن حكومته وضعت 6 أولويات للتدخل العاجل، تمثّلت في إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال، وتحسين الرضا الوظيفي لدى الموظفين، وتحسين الصورة الذهنية لدى المواطنين عن الحكومة، وتصفير المشكلات العالقة والتخفيف عن المواطنين، وتعزيز الشراكة مع مكوّنات المجتمع المدني، وتجويد الخدمات للمواطنين.

ونوّه أنه عند استلامه رئاسة لجنة العمل الحكومي في يونيو 2021، واجهوا صعوبات بالغة على المستويات المعيشية والاقتصادية والصحية والتعليمية.

وأشار إلى جملة تحدّيات واجهتها الحكومة منذ 2021، أهمها تدمير الاحتلال 1689 وحدة سكنية بشكل كلي وإغلاق 31 شارعًا رئيسًا خلال معركة "سيف القدس".

وبيّن الدعليس أن معدل البطالة في قطاع غزة خلال 2021 كان 47%، والبطالة بين الخريجين بلغت 74% ونسبة الفقر 68%، بينما توقّفت المخصّصات المالية عن 77838 أسرة متعففة كانت تتلقاها من وزارة التنمية الاجتماعية لمدة 6 أشهر، فيما تتلقى 231 ألف أسرة معونات وكالة الغوث بواقع 5.9 دولارات.

المصدر / فلسطين أون لاين