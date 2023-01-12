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"هيئة دعم الداخل": قانون "الجنسية" الصهيوني يهدف إلى التهجير القسري لفلسطيني الداخل

12 يناير 2023 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
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نددت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل بمشروع قانون الاحتلال الذي أقر بالكنيست بالقراءة الأولي والقاضي بسحب الجنسية أو الإقامة من فلسطيني الداخل والقدس إذا ما ادينوا بتهم نضالية أو تلقي ونقل أموال من جهات فلسطينية.

وأضافت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس أن مسودة هذا القانون تأتي في سياق سلسلة من القوانين والاجراءات الصهيونية والعنصرية تجاه جماهير شعبنا بالداخل ومنها قرار حظر رفع العلم والتلويح بمصادرة أراضي النقب والإجراءات العنصرية تجاه الاسري الابطال في سجون الاحتلال.

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وبينت الهيئة أن مسودة القانون تهدف إلى تنفيذ عمليات التهجير القسري التدريجي لمناضلي شعبنا بالداخل، مؤكدة أن إجراءات وسياسات وقوانين الاحتلال لن تنجح في كي الوعي وسيبقي شعبنا متمسكا بحقوقه الثابتة والمشروعة وستتحطم سياسات الاحتلال علي صخرة صمود وكفاح شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الاحتلال #الداخل المحتل #هيئة دعم الداخل

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