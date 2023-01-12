4 مباريات في افتتاح الجولة الـ13 من دوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

تنطلق منافسات الجولة الـ13 من دوري "ooredoo" للمحترفين، بإقامة أربعة مباريات ستكون أبرزها قمة جبل المكبر وضيفه الظاهرية، خاصة وأن الفائز في هذا اللقاء سيتمكن من القفز لصدارة الترتيب مؤقتا.

على ستاد الشهيد فيصل الحسيني ستكون الاثارة حاضرة في لقاء جبل المكبر والظاهرية، وسط مساعي قوية من الفريقين لحصد النقاط الثلاث وتصدر الترتيب وانتظار تعثر هلال القدس الذي سيلتقي بلاطة في هذه الجولة.

المكبر المنتشي بفوزه على جاره هلال القدس في الجولة الماضية، لن يتنازل عن الفوز أمام الغزلان والتقدم في الترتيب مع تواجده حاليا في المركز الثاني برصيد 27 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الأول.

الظاهرية هو الأخر يملك نفس الفرصة وسيكون مرشحا للتقدم للصدارة في حالة فوزه، لكنه سيتراجع للمركز الثاني حال فوز شباب الخليل على وادي النيص، مع تواجد الظاهرية في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن المكبر وشباب الخليل المتساويان في رصيد النقاط.

شباب الخليل يريد أن يستثمر تعثر الهلال الأخير وتحقيق الفوز على وادي النيص، في اللقاء الذي يجري بينهما ستاد دورا، ويتواجد شباب الخليل في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن المكبر، فيما يملك وادي النيص في رصيده 13 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف عن البيرة صاحب نفس الرصيد.

وعلى نفس الملعب يستقبل أهلي الخليل صاحب التاسع برصيد 10 نقاط، ضيفه الأمعري الذي يحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط، ويمني كل فريق منهما النفس في تحقيق الفوز خاصة الأمعري المهدد بالهبوط.

ويلتقي إسلامي قلقيلية بضيفه مؤسسة البيرة في اللقاء الذي يجري بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية، وتعد هذه فرصة جيدة للإسلامي لاحياء آماله الضعيفة في الابتعاد عن شبح الهبوط خاصة وأن الفريق لا يملك في رصيده سوى نقطة وحيدة في المركز الثاني عشر والأخير، ويدخل البيرة اللقاء وفي جعبته 13 نقطة في المركز الثامن.