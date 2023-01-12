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صيدم يتولى تدريب خدمات خان يونس

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صيدم يتولى تدريب خدمات خان يونس

12 يناير 2023 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
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خانيونس/ وائل الحلبي:

توصل نادي خدمات خان يونس لاتفاق مع الكابتن نبيل صيدم لتولي تدريب الفريق، خلفًا للكابتن حسين الحاج الذي تقدّم باستقالته يوم أمس.

وعقدت إدارة النادي جلسة طويلة مع صيدم من أجل ترتيب أوضاع الفريق، الذي لا زال يملك حظوظًا قوية في المنافسة على الصعود لدوري الدرجة الممتازة.

واتفق الطرفان على جميع التفاصيل ويجري حاليًّا المباحثات للاتفاق على الجهاز المعاون له.

ومن المقرر أن يقود صيدم خدمات خان يونس في مباراته المرتقبة أمام الشاطئ يوم السبت القادم، والتي ستكون مهمّة بالنسبة للفريق الطامح لاستعادة الانتصارات.

وخسر خدمات خان يونس في مباراته الأولى بالدور الثاني أمام نماء، قبل أن يتعادل أمام بيت لاهيا وبيت حانون الأهلي تواليًا، محتلًا المركز الرابع في الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن الحوانين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#خدمات خانيونس #دوري غزة

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