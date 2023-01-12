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صيدم يتولى تدريب خدمات خانيونس

12 يناير 2023 . الساعة 16:14 بتوقيت القدس
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خانيونس/ وائل الحلبي:

توصل نادي خدمات خانيونس لاتفاق مع الكابتن نبيل صيدم لتولي تدريب الفريق، خلفا للكابتن حسين الحاج الذي تقدم باستقالته يوم أمس.

وعقدت ادارة النادي جلسة طويلة مع صيدم من أجل ترتيب أوضاع الفريق، الذي لا زال يملك حظوظ قوية في المنافسة على الصعود لدوري الدرجة الممتازة.

واتفق الطرفان على كافة التفاصيل ويجري حاليا المباحثات للاتفاق على الجهاز المعاون له.

ومن المقرر أن يقود صيدم خدمات خانيونس في مباراته المرتقبة أمام الشاطئ يوم السبت القادم، والتي ستكون هامة بالنسبة للفريق الطامح لاستعادة الانتصارات.

وخسر خدمات خانيونس في مباراته الأولى بالدور الثاني أمام نماء، قبل أن يتعادل أمام بيت لاهيا وبيت حانون الأهلي تواليا، محتلا المركز الرابع في الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن الحوانين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#خدمات خانيونس #دوري غزة

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