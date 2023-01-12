"التعليم" بغزة تحذر من التعامل مع الماجستير والدكتوراه الفخرية والمهنية

حذرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الخميس، المواطنين من التعامل مع المؤسسات غير القانونية التي تدعي منح ما يسمى درجة الدكتوراه الفخرية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن درجة الدكتوراه الفخرية المعترف بها تكون صادرة عن جامعة معترف بها في إطار قوانين التعليم العالي الفلسطيني، ويتم منحها ضمن محددات وضوابط معينة لدى الجامعة.

وأكدت أنه يُحظر على أي جهة خلاف مؤسسات التعليم العالي المرخصة والمعتمدة من قِبل الوزارة منح شهادة "الدكتوراه الفخرية"، وكل من يخالف هذا الأمر سيخضع للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنها تتابع بعض المؤسسات غير القانونية وتتعامل معها وفق القانون.

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يذكر أن الوزارة أصدرت في وقت سابق من العام الماضي تحذيراً بخصوص منح درجة الماجستير والدكتوراه المهنية، مبينةً أن هذه المسميات غير معترف بها في وزارة التربية والتعليم العالي وفي كافة المؤسسات الحكومية والرسمية.

وحذرت الوزارة أي مؤسسة أو شخص يعمل في قطاع غزة للتسويق والترويج لما يسمى الدكتوراه الفخرية أو درجة الماجستير أو الدكتوراه المهنية، أو عقد مناقشات لها، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.