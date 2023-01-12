"التعليم" بغزة تحذّر من التعامل مع الماجستير والدكتوراة الفخرية والمهنية

حذّرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الخميس، المواطنين من التعامل مع المؤسسات غير القانونية التي تدّعي منح ما يسمى درجة الدكتوراة الفخرية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن درجة الدكتوراة الفخرية المعترف بها تكون صادرة عن جامعة معترف بها في إطار قوانين التعليم العالي الفلسطيني، ويتم منحها ضمن محدّدات وضوابط معينة لدى الجامعة.

وأكدت أنه يُحظر على أي جهة خلاف مؤسسات التعليم العالي المرخصة والمعتمدة من قِبل الوزارة منح شهادة "الدكتوراة الفخرية"، وكل من يخالف هذا الأمر سيخضع للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أنها تتابع بعض المؤسسات غير القانونية وتتعامل معها وفق القانون.

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يُذكر أن الوزارة أصدرت في وقت سابق من العام الماضي تحذيراً بخصوص منح درجة الماجستير والدكتوراة المهنية، مبينةً أن هذه المسمّيات غير معترف بها في وزارة التربية والتعليم العالي وفي المؤسسات الحكومية والرسمية كافّة.

وحذّرت الوزارة أي مؤسسة أو شخص يعمل في قطاع غزة للتسويق والترويج لما يسمى الدكتوراة الفخرية أو درجة الماجستير أو الدكتوراة المهنية، أو عقد مناقشات لها، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقه.