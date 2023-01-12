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"شؤون الكنائس" تدين تدنيس الاحتلال المقدسات الإسلامية والمسيحية

12 يناير 2023 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
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أدانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس اليوم الخميس، اعتداء المستوطنين على جدران البطركية الأرمنية في مدينة القدس، مشيرة إلى أنهم خطوا عبارات تدعو للانتقام والموت للعرب وللأرمن والمسيحيين.

وأكدت "شؤون الكنائس" أن جرائم الكراهية والتحريض وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، تُشير إلى أنّ حكومة الاحتلال الجديدة تسعى لتحويل الصراع القائم، إلى صراع ديني، محذرةً من أن ذلك سيفجر المنطقة بأكملها.

وأضافت أن الاعتداءات التي تغذيها خطاب الكراهية المستمد من برنامج حكومة الاحتلال المتطرفة، تتواصل وتتركز في مدينة القدس وأرضها، وتطال رموزها وأماكنها الدينية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شؤون الكنائس #تدنيس المقدسات

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