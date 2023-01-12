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"صلح نابلس" تصدر قراراً بالإفراج عن المعتقل السياسي مزيد سقف الحيط

12 يناير 2023 . الساعة 14:17 بتوقيت القدس
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الناشط مزيد سقف الحيط

قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إن محكمة صلح نابلس شمالي الضفة الغربية أصدرت قرارًا بالإفراج عن المعتقل السياسي الناشط مزيد سقف الحيط بكفالة شخصية بقيمة 500 دينار، بعد اعتقال دام 6 أيام.

واعتقل سقف الحيط لدى جهاز الأمن الوقائي في تاريخ 7، يناير/ كانون الثاني الجاري، وقد تعرض خلالها لتعذيب وسوء معاملة على يد جهاز الأمن الوقائي ووجهت له النيابة العامة تهمة تحقير السلطة.

وبحسب مجموعة محامون من أجل العدالة فإن أعداد المعتقلين السياسيين لعام 2022 تجاوزت 700 حالة اعتقال سياسي عدا عن الاستدعاءات التي كانت بالمئات، إذ من الممكن أن يبلغ أعداد الاعتقالات والاستدعاءات في مختلف مناطق الضفة الغربية قرابة 1500 شخص ما بين اعتقال واستدعاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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