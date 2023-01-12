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#ارفع_علمك.. تواصل حملة رفع العلم الفلسطيني ردًا على قرارات "بن غفير"

12 يناير 2023 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

واصلت حملة "ارفع علمك" تفاعلها ودعوتها لرفع العلم الفلسطيني، والتغريد عبر المنصات الإلكترونية، ردًا على قرار الاحتلال بمنع رفع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة بالقدس والداخل المحتل.

ورفعت الحملة شعار "ارفع علمك"، علم واحد واطن واحد، ردًا على قرار ما يسمى "وزير الأمن القومي" للاحتلال "ايتمار بن غفير" بمنع العلم الفلسطيني في الأماكن العامة.

وأكدت على أن العلم رمز وطني، ومنع رفعه يهدف لطمس قضية فلسطين والانتماء لها.

ووجهت الحملة إلى رفع العلم الفلسطيني في الميادين والأماكن العامة وعلى أسطح المنازل وفي الشوارع وعلى السيارات، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المفتش العام لشرطة الاحتلال "يعقوب شبتاي" أصدر قبل أيام، أوامر بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة" بالقدس والداخل المحتل، بعد تلقيه أوامر مباشرة من "بن غفير"، الذي يعدُّ رفع الأعلام الفلسطينية "دعم للإرهاب وتحرض ضد إسرائيل".

وجاء قرار "بن غفير" ردًّا على رفع الأعلام في حفل استقبال الأسير المحرر كريم يونس في منطقة وادي عارة بالداخل المحتل قبل أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #العلم الفلسطيني #ايتمار بن غفير #حملة "ارفع علمك"

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