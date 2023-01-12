الاحتلال يُمدد قرار منع المقدسي "ناصر الهدمي" من السفر

اقتحمت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، منزل رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر عيسى الهدمي، وسلمته تمديدًا لأمر منع السفر والخروج من فلسطين المحتلة حتى تاريخ 13 يونيو/ حزيران 2023.

واستدعت مخابرات الاحتلال "الهدمي" قبل شهر، وبعد التحقيق معه سلمته أمر منع من السفر لمدة شهر، على أن يتم تجديده لستة أشهر مقبلة.

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وتبلغ حصيلة قرارات الاحتلال بمنع ناصر الهدمي من السفر خارج فلسطين المحتلة نحو خمس سنوات، عدا عن أنه اعتُقل بسجون الاحتلال نحو أربع سنوات.

يُذكر أنّ الناشط الهدمي ممنوع من دخول المسجد الأقصى والقسم الشرقي من مدينة القدس منذ نحو عام ونصف.

المصدر / فلسطين أون لاين