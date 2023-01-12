محمد زقوت

أعلنت شبكة إي إس بي إن "ESPN" الأمريكية للرياضة، عن أفضل مدافع عربي في التاريخ، ويعد هذا اللقب من الألقاب المميزة لدى متابعي ومحبي كرة القدم العربية.

ويأتي اختيار أفضل مدافع بعد إجراءات عديدة، تعتمد عليها الشبكة في تحليل وقياس وتقييم أداء المدفعين وعدد الألقاب الجماعية والفردية التي توجوا بها، إلى النظر إلى مدى إنجازاتهم الدفاعية وكذلك التهديفية وغيرها الكثير.

ووقع اختيار الشبكة على أفضل مدافع عربي في العالم على اللاعب المغربي المتألق أشرف حكيمي، بعد تقديم مسيرة حافلة بالإنجازات وما زالت إلى الآن، مع أندية عالمية كبيرة، كـ نادي ريال مدريد الإسباني أكثر الأندية تتويجًا بدوري أبطال أوروبا ونادي بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي، ليواصل أشرف مسيرته الرياضية اليوم في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

بالإضافة إلى نجاح أفضل المدافعين العرب في التاريخ بالتتويج بـ العديد من الألقاب الفردية والجماعية الكبيرة وإلى تقديم مستويات عالية دفاعيًّا، وكذلك هجوميًّا، وأيضًا تقديم حكيمي مستويات كبيرة مع منتخب المغرب والتي قاد فيها بلاده إلى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم 2022 في قطر، كـ أفضل إنجاز عربي وأفريقي بالتاريخ.

اقرأ المزيد: ملعب باسم أشرف حكيمي في المغرب.. مفاجأة رائعة لنجم أسود الأطلس

اقرأ المزيد: حكيمي يفاجئ باريس سان جيرمان بعد انتهاء كأس العالم

ويستعرض لكم موقع "فلسطين أون لاين" إنجازات وبطولات أشرف حكيمي -أحسن مدافع عربي بالتاريخ- الجماعية وكذلك إنجازاته الفردية وهي كثيرة وكبيرة في نفس الوقت.

قائمة الإنجازات الفردية لـ أفضل مدافع عربي في التاريخ كالتالي:

جائزة رجل المباراة والتي جمعت بين منتخب بلاده والمنتخب الكندي، في كأس العالم 2022.

التواجد كـ أفضل مدافع في تشكيلة دور مجموعات كأس العالم 2022 المثالية، من شبكة آر إم سي سبورت.

جائزة أفضل ظهير أيمن في التاريخ، من موقع قول الرياضي بشراكة مع لعبة "فيفا 22".

أحد لاعبي فريق عام 2020-2021 في أوروبا باختيار وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية.

تشكيلة العام في أفريقيا من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عام 2020.

التواجد في التشكيلة المثالية كـ أفضل مدافع عربي من قِبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مرتين عام 2019 و2020.

التواجد في التشكيلة المثالية كـ أفضل ظهير أيمن في أفريقيا من مجلة "فرانس فوتبول" خلال أعوام: 2018، 2019، 2020.

جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا عام 2018 وعام 2019.

جائزة أفضل لاعب عربي شاب في العالم من جلوب سوكر عام 2019.

أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني لشهر سبتمبر 2018، نوفمبر 2018، ديسمبر 2019.

أفضل مدافع في الدوري الألماني في تشكيلة موسم 2019–2020.

جائزة أفضل لاعب شاب في العام: 2018، 2019

جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب في أفريقيا: 2019

دوري أبطال أوروبا تشكيلة النجوم الصاعدة: 2019

الدوري الإيطالي تشكيلة الموسم: 2020–21

فريق العام في أوروبا من وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية: 2020–21

فرانس فوتبول تشكيلة العام في أفريقيا: 2018، 2019، 2020، 2021

تشكيلة العام من الاتحاد الأفريقي: 2019، 2020

الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: تشكيلة العام في أفريقيا: 2020،2021

الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم تشكيلة العام في العالم: 2020–21

كأس الأمم الأفريقية (فريق البطولة): 2021

الاتحاد المغربي أفضل لاعب مغربي بالخارج: 2020–21، 2021–22

تم اختياره واحدًا من أفضل 50 لاعبًا شابًّا في العالم عام 2018.

وحقق المدافع الأفضل عربيًّا بالتاريخ خلال 7 أعوام من مسيرته الرياضية العديد من البطولات الجماعية مع أندية كبيرة في كرة القدم.

قائمة الإنجازات الجماعية لـ أحسن مدافع عربي في العالم كالتالي:

بطولة كأس ملك إسبانيا عام 2017 مع نادي ريال مدريد كاستيا الإسباني.

بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018 مع نادي ريال مدريد الإسباني.

بطولة كأس السوبر الإسباني 2017 مع نادي ريال مدريد الإسباني.

بطولة كأس العالم للأندية 2017 مع نادي ريال مدريد الإسباني.

بطولة كأس السوبر الألماني 2019 مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

بطولة الدوري الإيطالي موسم 2020-2021 مع نادي إنتر ميلان الإيطالي.

بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2021-2022 مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

بطولة كأس الأبطال الفرنسي 2022 مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

أرقام قياسية لأفضل المدافعين العرب أشرف حكيمي

أسرع لاعب في الدوري الألماني خلال موسم 2018-2019 (35 كلم/ ساعة).

أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني (36.49 كم/ ساعة).

وفيما يخص عدد مباريات أشرف حكيمي أفضل مدافع عربي بالعالم وعدد الأهداف التي سجلها مع الأندية التي لعب لها حتى الآن، كالتالي:

عدد مباريات وأهداف أفضل مدافع عربي بالعالم النادي الموسم الظهور الأهداف ريال مدريد كاستيا 2016–17 28 1 ريال مدريد 2017–18 17 2 دورتموند (إعارة) 19-2018 28 3 دورتموند (إعارة) 20-2019 45 9 إنتر ميلان 2020–21 45 7 باريس سان جيرمان 2021–22 40 4 باريس سان جيرمان 2022–23 22 3

المسيرة الدولية لـ أفضل مدافع عربي في التاريخ

كانت بداية المدافع الأفضل عربيًّا أشرف حكيمي بعد تمثيل منتخب المغرب للفئات السنية أقل من 17 وأقل من 20، في عام 2016 ليشهد أول ظهور له مع المغرب في مباراة ودية.

ويشهد شهر أكتوبر عام 2017، الظهور الدولي مع منتخب بلاده وأيضًا تسجيله أول أهدافه الدولية، بعد دخوله بديلًا لـ فؤاد شفيق في مباراة ضد منتخب كندا والتي تفوق بها المنتخب المغربي بتسجيل 4 أهداف دون رد.

لـ يظهر أول مرة في كأس العالم 2018، ضمن التشكيلة النهائية للمنتخب المغربي، ونوضح بالجدول التالي، عدد مباريات وأهداف أفضل المدافعين العرب بالتاريخ مع منتخب بلاده.

اقرأ المزيد: ​​​​​​​مشاركات وإنجازات منتخب المغرب في بطولات كأس العالم لكرة القدم

اقرأ المزيد: حكيمي ومبابي صديقا الأمس منافسان في نصف النهائي



عدد مباريات وأهداف أفضل المدافعين العرب بالتاريخ العام الظهور الأهداف 2016 1 0 2017 5 1 2018 12 0 2019 10 1 2020 4 1 2021 8 2 2022 15 3

المصدر: فلسطين أون لاين + مواقع إلكترونية أخرى

المصدر / فلسطين أون لاين