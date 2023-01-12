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احدى معلمات مشروع "مبادرة سفراء المعلم الفلسطيني"

المعلمة "أبو منشار" تفوز بجائزة أفضل معلم في فلسطين لعام 2022

12 يناير 2023 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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المعلمة مها أبو منشار

أعنت إدارة مشروع "مبادرة سفراء المعلم الفلسطيني"، اليوم الخميس، عن فوز المعلمة مها جمال أبو منشار بجائزة أفضل معلم في فلسطين للعام 2022. 

وقدّم أعضاء مبادرة سفراء المعلم الفلسطيني، في بيان مقتضب، أحر التهاني والتبريكات لزميلتهم أبو منشار،متمنين لها دوام التقدم على طريق العطاء والإلهام والإنجاز والتميز في خدمة دينها ووطنها والبشرية جمعاء.

وكان مركز "يوسمارت" للتدريب في البيرة بالضفة الغربية، ومؤسسة سفراء للتطوير المهني في تركيا، أطلقا مبادرة مشتركة بعنوان "سفراء المعلم الفلسطيني".

وبحسب منسق المبادرة ومدير مركز يوسمارت للتدريب، جودت صيصان، في تصريحات سابقة، فإن هذه المبادرة هي "استثمار في رأس المال الفلسطيني وهو الإنسان، وعموده الفقري المعلم (..) إذ تستهدف المعلمين المتميزين الذين تمكنوا من الحصول على تقدير واعتراف فلسطيني أو عربي أو إسلامي أو دولي بإنجازاتهم التربوية والتعليمية، وبقدرتهم على إحداث التأثير في حياة طلبتهم ومجتمعهم".

وتهدف المبادرة -وفق صيصان- إلى تطوير قدرات المعلمين ليصبحوا مدربين أكفاء، ولديهم القدرة على تحويل تجاربهم الإبداعية مواد تدريبية، لنقلها وتعميمها على المهتمين والمثابرين الساعيين للسير على طريق الإنجاز والتميز.

وترتكز على مبدأ التبادلية والتكاملية في العطاء والإنجاز، وتشتمل على برنامج تدريبي نوعي في مجالات هامة كقيادة التعليم وتدريب مدربين، بما يتوافق مع المعايير العالمية للتعليم والتعلم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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