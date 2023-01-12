الإعلان عن المعلمين الفائزين في مشروع "أفضل معلم"

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12 يناير 2023 . الساعة 11:32 بتوقيت القدس
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أعنت إدارة مشروع "مبادرة سفراء المعلم الفلسطيني"، اليوم الخميس، عن فوز المعلمة مها جمال أبو منشار بجائزة أفضل معلم في فلسطين للعام 2022. 

وفاز في المركز الثاني أسماء مصطفى من مديرية تربية شمال قطاع غزة، وفي المركز الثالث، فداء مرار من مديرية تربية رام الله والبيرة.

وضمت قائمة أفضل عشر معلمين أربعة معلمين من قطاع غزة، وهم منيرة النجار من مديرية محافظة الوسطى، وعلاء أبو الجديان من مديرية شمال القطاع، وأسماء عبد الرحمن من مدرية محافظة خان يونس، وناديا الجزار من مديرية رفح.

وبحسب منسق المبادرة ومدير مركز يوسمارت للتدريب، جودت صيصان، في تصريحات سابقة، فإن هذه المبادرة هي "استثمار في رأس المال الفلسطيني وهو الإنسان، وعموده الفقري المعلم (..) إذ تستهدف المعلمين المتميزين الذين تمكنوا من الحصول على تقدير واعتراف فلسطيني أو عربي أو إسلامي أو دولي بإنجازاتهم التربوية والتعليمية، وبقدرتهم على إحداث التأثير في حياة طلبتهم ومجتمعهم".

وتهدف المبادرة -وفق صيصان- إلى تطوير قدرات المعلمين ليصبحوا مدربين أكفاء، ولديهم القدرة على تحويل تجاربهم الإبداعية مواد تدريبية، لنقلها وتعميمها على المهتمين والمثابرين الساعيين للسير على طريق الإنجاز والتميز.

وترتكز على مبدأ التبادلية والتكاملية في العطاء والإنجاز، وتشتمل على برنامج تدريبي نوعي في مجالات هامة كقيادة التعليم وتدريب مدربين، بما يتوافق مع المعايير العالمية للتعليم والتعلم.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#معلمة #مبادرة سفراء المعلم الفلسطيني #مهما أبو منشار #جائزة أفضل معلم

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