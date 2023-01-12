بيان مهم لـ"عرين الأسود" حول اشتباكها اليوم مع قوة خاصة في نابلس

أصدرت مجموعات عرين الأسود، بيانًا مهمًّا حول اشتباكها مع قوة إسرائيلية خاصة "مستعربين" في مدينة نابلس، صباح اليوم الخميس.

وقالت مجموعات العرين، في بيانها، إنّ عناصرها اكتشفوا القوة الإسرائيلية الخاصة، التي تسللت إلى المنطقة الغربية من البلدة القديمة في مدينة نابلس في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم.

وأضاف البيان: حاصَر أُسود العرين القوة بالقرب من أحد الأفران، وَشَكَلَ الأُسود حَولَ القُوة المقتحمة حِزامًا ناريًّا كثيفًا وعبواتٍ ناسِفة مَحليِّة الصُنع من كافة الاتجاهات مُنذ التَسلُّل وحتى انسحابهم وانسحاب القوة المساندة".

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وأكدت مجموعات عرين الأسود فشل قوة الاحتلال المقتحمة لنابلس، من الوصول لأيّ مُقاتل من مقاتليها، أو اعتقاله.

ونوهت إلى أنه شارك في الاشتباك مع قوات الاحتلال مقاتلون من كافة المناطق والفصائِل المُسلحة.

ووجّهت رسالة للاحتلال قائلة فيها: حَربكم معنا طويلة وخسائركم كثيرة بإذن الله إنها حرب استنزاف، وسنرى من سيحاصر من.

المصدر / فلسطين أون لاين