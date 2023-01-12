منتدى الإعلاميين يدين حملة التحريض على الصحفيين "المسحال" و"الأطرش"

قال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين إنه يتابع بكل أسف التحريض السافر المتواصل على الصحفيين تامر المسحال ومحمد الأطرش على خلفية الحلقة الأخيرة من برنامج "ما خفي أعظم" الذي بثته قناة الجزيرة مؤخرا، واعتقال الناشط الإعلامي مرشد شوامرة على خلفية حلقة تناولت الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، وكذلك منع الصحفيين من تغطية مظاهرات دعت لوقف الاعتقال السياسي.

وحذر المنتدى في بيان صحفي، وصل "فلسطين أون لاين"، نسخة عنه، اليوم الخميس، من خطورة المساس بحرية العمل الإعلامي والتضييق على الصحفيين، لاسيما في ظل الاستهداف الإسرائيلي المتعمد والمتواصل لفرسان الإعلام الفلسطيني، الأمر الذي من شأنه مضاعفة التحديات والمخاطر المحدقة بالصحفيين ويحد من قدرتهم على أداء واجبهم المهني والوطني على خير وجه.

ودعا لمحاسبة كل من تورط بالتشهير بهما، وبذل الجهود الكافية لضمان بيئة عمل إعلامية آمنة، وعدم السماح بحال من الأحوال بتهديد الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي، لاسيما في ظل تضحيات فرسان الإعلام الفلسطيني في مختلف المحطات الوطنية، حيث ترجموا شعار "بالدم نكتب لفلسطين" على أرض الواقع، ودماء الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة وغيرهما العشرات من شهداء الحركة الإعلامية الفلسطينية تشهد على ذلك.

وأكد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين تضامنه التام مع الصحفيين المسحال والأطرش، ورفضه الكامل لحملات التحريض عليهما، ويطالب الجهات الرسمية بضرورة التصدي لهذا التحريض السافر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لها، وضمان احترام حرية العمل الإعلامي المكفولة بموجب القوانين المحلية والدولية، فضلاً عن المبادئ والمواثيق الإنسانية.

وأدان اعتقال الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية الناشط الإعلامي مرشد شوامرة على خلفية حلقة تناولت الاعتقال السياسي، مطالبا بضرورة الإفراج عنه، والكف عن ملاحقة الصحفيين، فضلاً عن ضرورة حمايتهم وتقديم مختلف أشكال الدعم المعنوي والمادي لتمكينهم من مواصلة أداء دورهم الوطني وواجبهم المهني في خدمة قضية شعبهم الرازح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي البغيض.

المصدر / فلسطين أون لاين