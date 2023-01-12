وظيفة شاغرة في منظمة قرى الأطفال  SOS بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن منظمة قرى الأطفال SOS فلسطين تعلن فيه عن وظيفة شاغرة بالمحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) وفقا لما يلي :

- المسمى الوظيفي : خالة (مساعدة ام بديلة) / مقدمة رعاية قرية الأطفال SOS

- المكان : رفح

- المدير المباشر: منسق الرعاية الأسرية في برنامج قرية أطفال رفح.

- نوع العقد: دائم

- مخطط الوظيفة: تقوم الخالة أو مساعد الأسرة بتقديم الدعم للأم في المنظمة (SOS) بطرق متنوعة، وتحل محلها في أوقات الإجازة (السنوية أو المرضية). كما أنها تحترم دور الأم في المنظمة (SOS) بصفتها الشخص المسؤول في نهاية المطاف عن الأطفال والشباب اليافعين في الأسرة، بينما تساهم أيضاً في عافية الأطفال وتطورهم. تعمل الخالات ومساعدو الأسرة بشكل مستمر مع أسرتين أو ثلاث، أو قد يتنقلون بين الأسر طوال البرنامج.

المسؤوليات الأساسية:

1 - دعم الأمهات في المنظمة (SOS) من خلال تقديم الرعاية المباشرة للأطفال : تتعاون الخالة أو مساعد الأسرة في المنظمة (SOS) مع الأم في المنظمة (SOS) وفق إطار عملٍ متفق عليه، يتضمن متطلبات الأم في المنظمة (SOS) المتعلقة برعاية الأطفال والمنزل. عندما تغيب الأم في المنظمة (SOS) لأي سبب، تنتقل الخالة إلى منزل أسرة المنظمة (SOS) لتقديم الرعاية للأطفال مؤقتاً. كما تعمل الخالة على مساعدة الأم في المنظمة (SOS) في أثناء فترات العمل الصعبة والمرهقة، ودعمها في تطوير الأولاد والأعمال المنزلية.

2- مساعدة الأم في المنظمة (SOS) في أنشطة تطوير الأطفال : تعلم الخالة في المنظمة (SOS) خلفية كل طفل من الأطفال، وتتعامل بحساسية تجاه تطور كل طفل، وهي تدعم الأم في المنظمة (SOS) في العمل على أهداف تطوير الطفل وتنميته (كما وردت في خطة التطوير الفردية) في الأنشطة اليومية للأسرة.

3- تقديم قدوة إضافية للأطفال والشباب اليافعين : تكون الخالة في المنظمة (SOS) ذات أثر في كيفية تطور الأطفال، وذلك بصفتهــا شخصاً مهماً في حياتهم. كما أنها واعية بهذا الدور وتوفر للأطفال والشباب اليافعين منظوراً راشداً آخر، وتشارك قيمها وخبرات حياتها.

4- مسؤولة في مجال العمل الخاص لرفع مستوى الوعي بمبادئ سياسة حماية الطفل SOS ولحماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والتخلي والاستغلال والعنف والتمييز.

5- تكون مسؤولة عن الإبلاغ عن أي شكوك أو قلق أو ادعاء أو حادث على الفور في حماية الطفل ، يجب اتباع إجراءات الإبلاغ عن حماية الطفل.

6- يجب تقديم تقارير حماية الطفل إلى مسؤول الحماية في المكتب الاقليمي و/أو إلى المدير المباشر المعني.

متطلبات الوظيفة:

- قادرة على المبيت في بيوت قرية الأطفال SOS رفح.

- الاستعداد لتحمل الالتزام بعملٍ طويل الأمد لجيل واحد من الأطفال والشباب (حوالي 10 إلى 15 سنة).

- سجل نظيف من الشرطة، وعدم وجود دلائل على المخاطر المتعلقة بحماية الطفل (يمكن إجراء مكالمات مع المعرّفين من أصحاب العمل السابقين... إلخ).

- الصحة العقلية (النفسية) والجسمية (يمكن الخضوع للاختبارات النفسية و/أو تحليلات نفسية أخرى يتم أخذها بالاعتبار ضمن إطار القوانين الوطنية).

- التعليم والخبرة العملية، فإن التعليم الثانوي (12 سنة من التعليم) جيد، ويفضل وجود التعليم المتخصص في المجال الاجتماعي و/أو الخبرة العملية أو الحياتية في المجالات المتعلقة برعاية الأطفال، أو التعليم، أو الأسرة أو تنمية المجتمع المحلي.

- شخصية حنونة ومسؤولة ومرنة ومتعددة المصادر، وذات قيم إنسانية قوية (المساواة، والتنوع... إلخ) كأساس للتربية الإيجابية والعمل الجماعي والتكامل الاجتماعي

- الاستعداد للتعلم والتطوير المستمرين.

- القدرة على فهم دور الخالة/ مساعد الأسرة في المنظمة (SOS) بشكل كامل، والذي يتمثل في تقديم الرعاية في ترتيبٍ الرعاية البديلة.

- القدرة على التوجيه الذاتي للتطوير الشخصي والمهني.

- القدرة على التعامل بمودة وعاطفة مع الأطفال والشباب اليافعين.

- القدرة على التعامل مع التأخير في تطور الطفل والشاب اليافع.

- القدرة على دعم استقرار بيئة أسرية آمنة وراعية مع الأطفال والشباب اليافعين.

- القدرة على القيادة.

- القدرة على التواصل بحزم وتوكيدية.

- القدرة على العمل ضمن فريق متعدد التخصصات.

طريقة التسجيل :

- على الراغبات بالتقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية مع ذكر 3 معرفين على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل يوم الأربعاء 25/01/2023.

- للمقابلات: سيتم التواصل مباشرة مع لائحة المرشحات اللواتي تم اختيارهن بناءً على المؤهلات المذكورة أعلاه