"طالبان" تزيح الستار عن سيارة رياضية صنعت في أفغانستان

أزاح قادة من حركة طالبان الستار عن أول سيارة رياضية محلية تصنع في أفغانستان.

وكشفت إحدى الشركات المحلية العاملة بمجال تصنيع السيارات، عن سيارتها الرياضية التي صممها مهندس أفغاني بعد رحلة تصنيع وتجميع استمرت 5 أعوام.

وقال المهندس الأفغاني محمد رضا محمدي، الذي أشرف على تصنيع السيارة، إنّ العمال لم يتقاضوا مرتبات طوال مدة تصنيع السيارة.

وأشار أحمدي إلى أنّ عمليات التصنيع تكلفت نحو 50 ألف دولار، معربًا عن أمنياته في تصنيع المزيد من السيارات وإنتاجها.

وأضاف مصمم السيارة، أنه يخطط لعرض السيارة الأفغانية، في معرض جنيف للسيارات، الذي تستضيفه دولة قطر في نوفمبر الثاني المقبل.

وشارك قادة حركة طالبان صورًا ومقاطع فيديو من الحفل، ودعوا إلى تضافر الجهود من أجل الارتقاء بمستوى الابتكار والتصنيع بالبلاد.

وقال وزير التعليم العالي الأفغاني، نداء محمد نديم: صممت السيارة في مركز الابتكار التابع لهيئة التعليم التقني والمهني لدعم الشباب المبتكرين.

ولفت إلى أنّ هناك مشاريع أخرى قيد الإنشاء.

المصدر / وكالات