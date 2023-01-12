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محدث مقاومون يشتبكون مع قوات الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس

12 يناير 2023 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
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اقتحام الاحتلال لإحدى المدن الفلسطينية

اشتبك مقاومون فلسطينيون في مدينة نابلس، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المدينة وحاصرت منزلًا في حارة الياسمينة.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات العسكرية من عدة محاور في المدينة.

ووفق مصادر محلية حاصرت قوات الاحتلال أحد المنازل.

وقال يتاي بلومنتتال مراسل قناة كان العبرية: بناء على معلومات من الشاباك، اقتحمت قوات الأمن منطقة نابلس لاعتقال مطلوبين. وبحسب الأنباء، بدأ تبادل لإطلاق النار في مكان الحدث.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول7 إصابات برصاص الاحتلال من البلدة القديمة في نابلس، مشيرة إلى أنّ الإصابات جميعها مستقرة.

وأفادت مصادر إعلامية بانسحاب قوات الاحتلال من المكان.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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