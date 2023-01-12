فلسطينيون يُشاركون في إدارة تصفيات كأس العالم لكرة الطاولة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

شارك "3" حكام من فلسطين في إدارة مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة الطاولة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وظهر الحكم الدولي إيهاب زقوت من غزة لأول مرة، في إدارة مباريات دولية، حيث أُسندت له إدارة عدة مباريات كحكم أول، ونال إشادة واسعة من لجنة الحكم الدولية، كما وأدارت الحكمتان الدوليتان أروى أبو الحلاوة ومنى الناجي، من الضفة الغربية المحتلة، بعض المباريات في المسابقة.

وقدم محمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة، شكره لكل من ساهم في مشاركة طاقم الحكام الفلسطيني في تلك البطولة المهمة، مؤكدًا أنّ ذلك يُسهم في تطوير الحكام الفلسطينيين.

وأكد الدلو أنّ التطوير سيطال كافة أركان المنظومة، وكذلك البنية التحتية، للظهور بشكل أفضل في المرحة القادمة.