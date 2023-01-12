الطقس: اضطرابات جوية وأمطار متفرقة في بعض الفترات

يطرأ بحول الله تعالى، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الخميس، ويسود جو غائم جزئي في مختلف المناطق.

ونتيجة حالة من الاضطرابات الجوية تتساقط الأمطار في مناطق مختلفة من شمال ووسط البلاد على فترات.

مع ساعات الليل يصبح الجو باردا بشكل أكبر وتتساقط الأمطار في بعض الفترات.

في يوم الجمعة، تسود أجواء غائمة مع فرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق نهارا.

ويبقى الجو باردا في ساعات النهار وباردا جدا في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر، الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

أما في يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف للغاية على درجات الحرارة وتكون الفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق صباحا وفي ساعات النهار يبقى الجو باردا نسبيا وغائما جزئيا إلى غائم.

وفي ساعات الليل يزداد الجو برودة. الرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية.

يوم الأحد، لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى تراوح مكانها حول المعدل السنوي العام.

وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب مع فرصة لزخات متفرقة في بعض المناطق خاصة الساحلية منها. ليلا يصبح الجو أكثر برودة. الرياح تكون جنوبية غربية.

المصدر / فلسطين أون لاين